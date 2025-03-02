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Konya’da böyle iftar menüsü görülmedi! Resmen bedava

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da böyle iftar menüsü görülmedi! Resmen bedava

Konya'da halkın markası olarak bilinen Ekrem Coşkun, Ramazan ayında iftar sofralarına lezzet katmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 250 TL olan etli ekmek menüsü, bu yıl da fiyat değişikliği olmadan aynı şekilde sunulacak.

Restoran sahibi, "Halkın markası, halkın yanında artık sadece bir slogan değil, gerçeğe dönüşen bir anlayış. Geçen yıl Ramazan'da etli ekmek menümüz 250 TL'ydi, bu yıl da fiyatı sabit tuttuk. Enflasyona rağmen sofralarınıza bereket, yüzlerinize tebessüm getirmek istedik. Lezzetimizle gönlünüzde paha biçilemez bir tat bırakmayı amaçlıyoruz." dedi.

250 TL'ye lezzet dolu iftar!

Konya halkına Ramazan boyunca aynı fiyattan hizmet vermeye devam edeceklerini belirten işletme sahibi, "Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar" diyerek iftar menüsünde herhangi bir fiyat artışı olmadığını vurguladı.

Sabit fiyatlı iftar menüsünde etli ekmek, içecek ve tatlı gibi çeşitli lezzetler yer alıyor. Konya'daki bu özel menü, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, Ramazan ayında hem lezzetli hem de uygun fiyatlı bir iftar yapmak isteyenlerin gözde tercihlerinden biri olmaya devam ediyor.

(Sibel Elmas)

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