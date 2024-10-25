Konya’da cinayet! Öğretmen koca öğretmen eşini bıçakla öldürdü
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Konya’da öğretmen Abdullah K. (47), ayrı yaşadığı öğretmen eşi Ebru K. (45) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesindeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi.
Abdullah K., ayrı yaşadığı eşi Ebru K. ile apartman önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Abdullah K. tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kanlar içinde yatan Ebru K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Abdullah K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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