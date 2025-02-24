Konya’da dondurucu soğuklar kapıda! Konya’nın yarınki hava durumu nasıl? DONACAĞIZ! 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 25 Şubat-3 Mart arası Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve diğer ilçelerin hava durumu…

Konyalılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 25 Şubat-3 Mart arası Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Konya'da önümüzdeki günlerde sert hava koşulları etkisini gösterecek. Sıcaklıklar hızla düşerken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve yağışlı hava bekleniyor. Peki, Konya'da kar ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Konya'da hava durumuyla ilgili detaylar…

Konya'da Hava Neden Bu Kadar Soğuyacak?

Meteoroloji verilerine göre, Konya'yı etkisi altına alacak soğuk hava dalgası, kuzeyden gelen sert rüzgarlarla birlikte şehir genelinde sıcaklıkların hızla düşmesine neden olacak. Özellikle 28 Şubat Cuma günüyle birlikte hava sıcaklıklarının eksi derecelere gerilemesi bekleniyor. Gün içinde sıcaklık -9°C'ye kadar düşecek. Soğuk hava dalgasının hafta sonu da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yağış Ne Zaman ve Nerelerde Görülecek?

28 Şubat Cuma günü yer yer yağışlı bir hava Konya'da etkili olacak. Ancak asıl yağışın 1 Mart Cumartesi günü bazı ilçelerde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur görülürken, bazı ilçelerde ise aralıksız yağış etkisini gösterecek.

Konya'nın Hangi İlçelerinde Kar Bekleniyor?

Cumartesi günü Konya'nın özellikle iç kesimlerinde ve yüksek bölgelerinde kar yağışı görülebilir. Karla karışık yağmur beklenen ilçeler arasında Seydişehir, Beyşehir, Derbent ve Hadim gibi yüksek rakımlı bölgeler yer alıyor. Düz kesimlerde ise genellikle yağmur şeklinde düşmesi öngörülüyor.

AKOM duyurdu! Konya'da Don Ve Buzlanma Riski Yüksek

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Paylaşımında;

"Konya Haftalık Hava Durumu Bilgilendirmesi

Bu hafta Konya'da hava soğuk, zaman zaman kar yağışlı ve düşük sıcaklıklara dikkat edilmesi gerekiyor.

Dikkat! Gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski yüksek. Özellikle Salı ve Çarşamba günü sıcaklık -9°C'ye kadar düşebilir.'' İfadelerine yer verildi.

Uzmanlar, özellikle don ve buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Soğuk hava dalgası nedeniyle dışarı çıkarken kalın kıyafetler tercih edilmesi, araç sahiplerinin ise buzlanmaya karşı tedbirli olması öneriliyor. Ayrıca hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden, sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Konya'da hava şartlarının önümüzdeki günlerde de sert geçmesi beklenirken, yetkililer güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 1°

Yarın için Konya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 5°

26 Şubat 2025 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°

27 Şubat 2025 Perşembe Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°

28 Şubat 2025 Cuma Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kaynak: Haber Merkezi