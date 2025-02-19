Konya’da ’dur’ ihtarına uymayan sürücüye ceza yağmuru!

Olay, akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri şüphe üzerine 42 ASA 059 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerini gören hafif ticari aracın sürücüsü yarım saatlik kovalamaca sonrası gözden kayboldu.
5 KM UZAKLIKTA PARK HALİNDE BULUNDU
Polis ekiplerinin çalışması sonrası kaçan sürücünün aracı 5 km uzaklıktaki Meram ilçesi Alavardı mahallesi Güldibi sokak üzerinde park halinde bulundu.
KAÇAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞMURU
Park halindeki araçtan fazla uzaklaşamayan sürücü ve yanındaki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler tarafından 17 yaşında olduğu tespit edilen Can Ahmet B.'ye 'dur' ihtarına uymama, trafiği tehlikeye atma ve ehliyetsiz araç kullanma suçlarından 110 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Kaynak: Haber Merkezi