Konya’da feci kaza: İki tır çarpıştı! Sürücü araç içerisinde sıkıştı

Konya’nın Kulu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Konya-Ankara kara yolu, Karahamzalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
ARKADAN ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Aksaray ili istikametine seyir halinde olan Mehmet K. (36) idaresindeki 27 ALE 155 plakalı tır, aynı yöne seyreden Güney N. (40) idaresindeki 16 TF 122 plakalı tıra arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Meydana gelen kazada Mehmet K. ağır yaralanarak araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık, Jandarma, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet K. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara - Konya ile Ankara - Aksaray yolu bir süre ulaşıma kapandı.
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