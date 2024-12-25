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Konya’da feci kaza: İki tır çarpıştı! Sürücü araç içerisinde sıkıştı

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’da feci kaza: İki tır çarpıştı! Sürücü araç içerisinde sıkıştı
Konya’nın Kulu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara kara yolu, Karahamzalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ARKADAN ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Aksaray ili istikametine seyir halinde olan Mehmet K. (36) idaresindeki 27 ALE 155 plakalı tır, aynı yöne seyreden Güney N. (40) idaresindeki 16 TF 122 plakalı tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Meydana gelen kazada Mehmet K. ağır yaralanarak araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık, Jandarma, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet K. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle Ankara - Konya ile Ankara - Aksaray yolu bir süre ulaşıma kapandı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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