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Konya’da güzel görüntüler! Rekabete etliekmek molası

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Konya’da güzel görüntüler! Rekabete etliekmek molası

Konyaspor-Samsunspor mücadelesi için Konya'ya gelen Samsunlu taraftarlar güzel bir sürprizle karşılaştı. 

Maç öncesi etliekmek!

Maçı izlemek için stadyuma gelen Samsunlu taraftarlar Konyasporlu taraftarların etliekmek ikramıyla karşılaştı. Maç öncesi stadyumda güzel görüntüler oluştu.  Konyalı taraftarların sıcak ikramıyla karşılaşan Samsunlu taraftarlar etliekmeğe büyük ilgi gösterdi. Kutu kutu etliekmek dakikalar içinde bitti. 

İŞTE O ANLAR;

Samsunsporlu taraftarlardan teşekkür!

Stadyum girişinde etliekme karşılanan Samsunspor taraftarı bu jeste sosyal medyadan karşılık verdi. Samsunlu taraftarlar görüntüleri ve fotoğrafları paylaşarak Konyasporlu taraftarlara teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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