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Konya’da kaçak içki ele geçirildi! 7 şahıs yakalandı

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’da kaçak içki ele geçirildi! 7 şahıs yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kaçak/sahte alkollü içki satışını engellemek amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

24 Aralık 2024 tarihinde, 298 personelin katılımıyla saat 10.00-15.00 saatleri arasında yapılan "Türkiye Kaçak/Sahte Alkollü İçki Uygulaması” kapsamında, 6.735 şahıs sorgulanırken, 172 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı:

1 kişi yaralama suçundan,

1 kişi çocuğun cinsel istismarı,

1 kişi dolandırıcılık,

1 kişi FETÖ/PDY,

1 kişi resmi belgede sahtecilik,

1 kişi 5607 sayılı kanuna muhalefet,

1 kişi 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından aranmaktaydı.

Kaçak içki operasyonu

Ayrıca Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şubesi ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 3 şahsın ev ve iş yerinde kaçak alkol bulundurduğu tespit edildi.

Yapılan aramalarda:

7.5 litre kaçak votka,

9 litre kaçak viski,

0.5 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ifadeleri alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

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