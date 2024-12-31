Konya’da kaçak içki ele geçirildi! 7 şahıs yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kaçak/sahte alkollü içki satışını engellemek amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.
24 Aralık 2024 tarihinde, 298 personelin katılımıyla saat 10.00-15.00 saatleri arasında yapılan "Türkiye Kaçak/Sahte Alkollü İçki Uygulaması” kapsamında, 6.735 şahıs sorgulanırken, 172 iş yeri denetlendi.
Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı:
1 kişi yaralama suçundan,
1 kişi çocuğun cinsel istismarı,
1 kişi dolandırıcılık,
1 kişi FETÖ/PDY,
1 kişi resmi belgede sahtecilik,
1 kişi 5607 sayılı kanuna muhalefet,
1 kişi 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından aranmaktaydı.
Kaçak içki operasyonu
Ayrıca Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şubesi ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 3 şahsın ev ve iş yerinde kaçak alkol bulundurduğu tespit edildi.
Yapılan aramalarda:
7.5 litre kaçak votka,
9 litre kaçak viski,
0.5 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak ifadeleri alınan 3 kişi serbest bırakıldı.