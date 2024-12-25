Konya’da kaçak kazı operasyonu: 7 şahıs suçüstü yakalandı

Bölgedeki devriye faaliyeti sırasında 2 şahsın kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Ayrıca, fotokapan cihazlarına yakalanan 5 şahıs da dedektörle arama yaparken suçüstü yakalandı.
Ele Geçirilen Malzemeler:
2 adet manyetik arama dedektörü
1 adet görüntüleme cihazı
2 adet dedektör başlığı ve aparatı
1 adet laptop
2 adet dedektör anteni
1 adet powerbank
1 adet şarj cihazı
2 adet çanta
Olay yerinde ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.