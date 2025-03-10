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Konya’da karı koca arasındaki kavgada kan aktı: 2 ölü

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Konya’da karı koca arasındaki kavgada kan aktı: 2 ölü
Konya’nın Karatay ilçesinde iddialara göre karı koca arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada koca, eşini ardından da kendini vurdu. Çift hayatını kaybetti.

Olay, 21.00 sıralarında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen nedenle karı-koca oldukları öğrenilen Yusuf A. (42) ile Havva A. (42) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf A. eşi Havva A.'yı silahla vurduktan sonra, kendine de ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olaya gelen ekiplerin ilk incelemesinde çiftin yaşamını kaybettiği aktarılırken, polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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