Konya’da öğrenciler kampta buluştu!

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet yürüten Gençlik Meclisi tarafından öğrencilere yönelik Spor Konya Apa Kamp Alanında günübirlik kamp düzenlendi. Öğrencilerin yeni döneme motivasyonlu bir başlangıç yapmalarını sağlamak için gerçekleştirilen etkinlikte gençler unutamayacakları bir gün geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, öğrencileri günübirlik düzenlediği kamp etkinliğinde bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Konya Apa Kamp Alanı'ndaki etkinlikte; Gençlik Meclisi üyelerinin yanı sıra, üniversitelerdeki fakülte temsilcileri ve çekilişle katılmaya hak kazanan öğrenciler yer aldı.

DOĞANIN İÇİNDE SPOR DOLU BİR GÜN

Doğayla iç içe bir ortamda öğrencilerin birbirleriyle tanışmaları, kaynaşmaları ve yeni döneme motivasyonlu bir başlangıç yapmaları amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler; oryantiring, ok atma, survivor parkuru, paintball ve lazer atış gibi çeşitli sportif aktivite istasyonlarında yarıştı. Her bir istasyon, katılımcılara takım ruhunu pekiştirmelerini ve keyifli anlar yaşamalarını sağladı.

KAMP ATEŞİ ETRAFINDA DOSTLUK VE PAYLAŞIM

Gençlerin hem birbirleriyle hem de Gençlik Meclisi üyeleriyle yakın ilişkiler kurmalarını sağlayan etkinlik akşam yakılan kamp ateşiyle sona erdi. Kamp ateşi etrafında oyunlar oynayan öğrenciler unutamayacakları bir akşam geçirdi.

(Mustafa İlker Şen)