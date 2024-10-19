Konya’da öğrenciler kampta buluştu!

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyet yürüten Gençlik Meclisi tarafından öğrencilere yönelik Spor Konya Apa Kamp Alanında günübirlik kamp düzenlendi. Öğrencilerin yeni döneme motivasyonlu bir başlangıç yapmalarını sağlamak için gerçekleştirilen etkinlikte gençler unutamayacakları bir gün geçirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, öğrencileri günübirlik düzenlediği kamp etkinliğinde bir araya getirdi.
Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Konya Apa Kamp Alanı'ndaki etkinlikte; Gençlik Meclisi üyelerinin yanı sıra, üniversitelerdeki fakülte temsilcileri ve çekilişle katılmaya hak kazanan öğrenciler yer aldı.
DOĞANIN İÇİNDE SPOR DOLU BİR GÜN
Doğayla iç içe bir ortamda öğrencilerin birbirleriyle tanışmaları, kaynaşmaları ve yeni döneme motivasyonlu bir başlangıç yapmaları amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler; oryantiring, ok atma, survivor parkuru, paintball ve lazer atış gibi çeşitli sportif aktivite istasyonlarında yarıştı. Her bir istasyon, katılımcılara takım ruhunu pekiştirmelerini ve keyifli anlar yaşamalarını sağladı.
KAMP ATEŞİ ETRAFINDA DOSTLUK VE PAYLAŞIM
Gençlerin hem birbirleriyle hem de Gençlik Meclisi üyeleriyle yakın ilişkiler kurmalarını sağlayan etkinlik akşam yakılan kamp ateşiyle sona erdi. Kamp ateşi etrafında oyunlar oynayan öğrenciler unutamayacakları bir akşam geçirdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”