Konya’da okullar arası yarışma! İşte kazananlar

İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerimizin İstiklâl Marşı'nın derin anlamını ve Milli Mücadele'nin tarihsel önemini kavramaları, geçmiş ile gelecek arasında millî, manevi ve tarihi bir köprü kurabilmeleri; vatan, millet, bayrak sevgisi ve bu değerlere karşı duyarlılık geliştirmeleri amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı resmî ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında İstiklâl Marşı'nı Güzel Okuma yarışması yapıldı.

İl finali Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda 7 Ocak Salı günü ilkokullar arası, 8 Ocak Çarşamba günü ortaokullar ve imam hatip ortaokulları arasında icra edildi. Yapılan bu yarışma sonunda;

İlkokullar arasında;

1- Meram Mehmet Hasan Sert İlkokulu 3. sınıf Öğrencisi Hafsa Karaman,

2- Kadınhanı İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ümmühan Beril Çolak,

3- Hüyük Hürriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aslıhan Hülya Baykal dereceye girdi.

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları arasında;

1- Akşehir Adsız Sedat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rabia Gülşen,

2- Meram Ticaret Borsası Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ceylin Erdoğan,

3- Kadınhanı Osmancık Ertuğrul Gazi Ortaokulu 5. sınıfı öğrencisi Zeynep Eslem Avşar dereceye girdi.