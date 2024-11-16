Konya’da polis aracı ölümlü kazaya karışmıştı! Kaza ile ilgili yeni detaylar
Konya’da midibüs ile otomobilin kavşakta çarpıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 7’si polis 11 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi.
Midibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne ait 42 BZ 693 plakalı İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada, karşı yönden seyir halinde olan Fahri A. idaresindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada 11 kişi yaralandı
İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz'in (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 7'si polis 11 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralıların tedavisi devam ediyor!
Kazada yaralanan Konya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 7'si polis 11 kişinin tedavilerinin devam ettiği, durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Yaşamını yitiren Sebahat Filiz'in ise Konya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.
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