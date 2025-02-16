Konya’da protokolü buluşturan düğün!

Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Danışmanı Abdullah Ecevit Öksüz’ün kızı Hilal Büşra, hayatını Abdullah Taşkır ile birleştirdi. Konya protokolü düğün sahiplerini yalnız bırakmadı. Genç çiftler bir ömür beraberliğe evet dediler…
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Danışmanı Abdullah Ecevit Öksüz'ün kızı Hilal Büşra, hayatını Abdullah Taşkır ile birleştirdi.
Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen düğün törenine Ak Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, Ak Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi ve Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İlçe Belediye Başkanları, Oda Başkanları, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörleri, Akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.
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