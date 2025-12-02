GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya'da sanal devriye operasyonu! 2 bin 920 hesap hakkında işlem yapıldı

Ali Asım Erdem
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konya’da sanal devriye operasyonu! 2 bin 920 hesap hakkında işlem yapıldı
Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlulukla mücadele etmek amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerini sürdürdü. 

28 bin adresten incfeleme yapıldı 

Açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında;

01-30 Kasım 2025 tarihleri arasında açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 13 bin 225, TEM Şube Müdürlüğü tarafından ise 14 bin 830 toplamda (28.055) sosyal medya/URL adresinde yapılan araştırma sonucunda;

1.522 yasa dışı bahis sitesi, 1.398 müstehcen içerikli paylaşım yapan site/hesap olmak üzere toplam 2.920 hesap hakkında işlem yapıldı.

2.920 hesap hakkında işlem yapıldı 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

1.522 yasadışı bahis sitesi

1.398 müstehcen içerikli paylaşım yapan site/hesap olmak üzere toplam 2.920 hesap hakkında işlem başlatıldı.

Açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında ayrıca;

57 Terör örgütü propagandası yapmak, 9 Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, 1 tehdit ve hakaret, 1 şantaj, 1 genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, 3 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar, 15 farklı olay olmak üzere toplam 87 olay tespit edildi.

Bu olaylarla ilgili olarak Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) düzenlenerek ilgili adli makam ve kolluk birimlerine gönderildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için sanal ortamda yürütülen denetimlerin aralıksız süreceğini, özellikle yasa dışı faaliyetlere karşı etkin müücadele kararlılığının devam ettiğini belirtti.

(Ali Asım Erdem)

