Konya’da seyir halindeki tır kurşun yağmuruna tutuldu! Sürücüye 4 mermi isabet etti

Olay akşam saatlerinde Konya'nın Karatay İlçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi.
Harun Altunbay idaresindeti tır, Adana Çevre Yolu Caddesi ile Bora Sokağın kesiştiği noktada önü kesilerek kurşun yağmuruna tutuldu.
Tır sürücüsü Harun Altunbay'a 4 kurşun isabet etti.
Hastaneye kaldırıldı!
Sırtına 2, beline ve ayağına 1'er kurşun isabet eden Altunbay, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli kaçtı!
Olay yerinden aracıyla Karaman istikametine kaçtığı iddia edilen şüphelinin kimliğini tespit eden polis araştırmasını sürdürüyor.