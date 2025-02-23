Konya’da şüpheli ölüm! Odada uyuşturucu madde aparatları bulundu
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde arkadaşının evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili M.B., isimli şahıs gözaltına alındı.
Olay akşam 21.20 civarında Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nezafet Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Mehmet Emin K., arkadaşı 35 yaşındaki M.B.'nin evine ziyarete gitti. Bir süre sonra, Mehmet Emin K. henüz belirlenemeyen bir sebeple fenalaştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Arkadaşı M.B., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, Mehmet Emin K.'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak hastaneye ulaştırılan Mehmet Emin K., hayatını kaybetti.
UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI APARATLARI BULUNDU
Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmada, M.B. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde kullanımına yönelik aparatların bulunduğu tespit edildi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELİRLENECEK
Mehmet Emin K.'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
GÖZALTINA ALINDI
Mehmet Emin K.'nin ölümündeki şüpheli durum nedeniyle arkadaşı M.B., polis tarafından gözaltına alındı.
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