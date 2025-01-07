GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da şüpheli ölüm! Sağlık çalışanı evinde cansız bulundu

Selman Kaya
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da şüpheli ölüm! Sağlık çalışanı evinde cansız bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesinden gelen ihbar polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. 

Beyhekim Devlet Hastanesinde çalışan 48 yaşındaki Fatih Aytekin işe gitmeyince arkadaşları merak etti.

Polisten yardım isteyen arkadaşları kapının açtırılmasını talep etti.

Cansız bedenini buldular!

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, Aytekin'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından adrese gelen adli tabip ölüm olayını şüpheli olarak değerlendirdi.

Yeni İstanbul Caddesi'ndeki rezidansa çağrılan polis olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Beyhekim Devlet Hastanesi'nde laboratuvar bölümünde çalıştığı öğrenilen Fatih Aytekin'in kesin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER