Konya’da Suriyeliler Esed rejiminin devrilmesini nasıl karşıladı? O anlar böyle görüntülendi

61 yıllık Baas rejimi çökerte muhalifler, kontrolünü ele geçirdikleri Suriye Devlet Televizonu’nda rejimin düştüğünü duyurdu. Bununla birlikte Suriye’de rejimin yıkılması kutlanırken, Konya’daki Suriyeliler rejimin çöküşünü kutladı.
Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle Beşşar Esad rejimi sona erdi.
Humus'un ardından kısa bir süre sonra muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele almasıyla Esad'ın askerleri, rejimin düştüğünü duyurdu.
Şam'da hapishanelerde buluna mahkumları salan muhalifler, Devlet televizyonunun kontrolünü de ele geçirdi.
Burada açıklama yapan muhalifler, "Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti" dedi.
Ayrıca cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığı duyuruldu.
KONYA'DAKİ SURİYELİLER KUTLAMA YAPTI
Gelişmelerle birlikte Konya'daki Suriyeliler coşkuyla toplandı. Şems-i Tebriz-i Türbesi önünde Arapça şarkılar eşliğinde Suriye bayrakları sallayan gruplar sloganlar attı. Kutlamaların yaşandığı anlar kameraya yansıdı.
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