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Konya’da takla atan aracın altında kalan sürücü yaralı kurtuldu

Konya’da takla atan aracın altında kalan sürücü yaralı kurtuldu
Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atarak devrilmesi sonucu araç altında kalan sürücü, vinç yardımı ile sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir Bozkır yolu Ortakaraören Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Abidin C. idaresindeki 42 AYT 794 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan olay yerinden geçen vinç yardımı ile çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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