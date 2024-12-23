Konya’daki 2 ilçede altyapıya büyük yatırım: 3,8 kilometrelik yeni hat

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hızla gelişen şehir yapısına uygun olarak altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için Meram Yaka ve Gödene Mahalleleri ile Selçuklu Sancak Mahallesi’nde 2,2 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi yaparken; Meram Dere Mahallesi’nde 1,6 kilometre uzunluğunda yeni su terfi hattı yapımına devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü su ve kanalizasyon projelerine devam ediyor.
Selçuklu Sancak Mahallesi ile Meram Yaka ve Gödene mahallelerinde toplam 2 ,2 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon şebeke hattı oluşturan KOSKİ; Meram Dere Mahallesi'nde de 1,6 kilometre uzunluğunda yeni bir su terfi hattı yapımına devam ediyor. Su terfi hattının tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki içme suyu basınç problemlerinin önüne geçilecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hızla gelişen şehir yapısına uygun olarak vatandaşların altyapı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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