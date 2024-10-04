Konya’daki böcek ilacı faciasında YENİ GELİŞME! Kiracının ihmali Ahmet Enes’i hayattan koparmıştı

Konya’da oturduğu daireye koyduğu böcek ilacından zehirlenerek 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel’in ölümüne neden olan kiracı Abdulkerim El Ahmed (32) ve ona ilacı sattığı belirlenen Ahmed El Muhammed (32) hakkında soruşturma tamamlandı. Tutuklu iki sanık hakkında ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. El Ahmed’in evi ilaçlandıktan sonra kapı ve pencerelerinin sıkı bir şekilde kapatıldığı belirtilen iddianamede yer alan toksikoloji raporuna göre küçük Ahmet Enes’in kanında ve midesinde çinko ve alüminyum maddesine rastlanıldığı, insektisit (böcek ilacı) zehirlenmesi sonucu öldüğü tespit edildi.

SABAH'ın haberine göre; Suriyeli Abdülkerim El Ahmed, geçtiğimiz 29 Ocak günü evinin çeşitli noktalarına peçete ve kağıt üzerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantladıktan sonra eşi ve 3 çocuğunu alıp akrabalarının yanına gitti.

Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran (67) ile evde bulunan kızı Ayşegül Temel (46), torunları Fatmanur (19), Yasin (17), Ahmet Enes Temel, Semanur Büyükgöker (16), Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (24), 31 Ocak günü mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ahmet Enes burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer aile üyeleri ise bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

KİRACI VE İLACI SATAN TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde Suriye uyruklu kiracı Abdulkerim El Ahmed ile ona ilacı satan Ahmed El Muhammed (32) gözaltına alındı. Kiracı El Ahmed ifadesinde böcek ilacını sosyal medyadan tanıştığı El Muhammed'den 800 TL karşılığında aldığını evi de onun ilaçladığını, kendisine 3 gün evde oturmayın demesi üzerine çocuklarını da alarak evden ayrıldığını söyledi. Her iki şüpheli de tutuklandı.

AHMET ENES BÖCEK İLACINDAN ZEHİRLENİP ÖLMÜŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede tutuklu iki sanık hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede şüphelilerin gerekli özeni ve dikkate göstermedikleri, El Ahmed'in evi ilaçlandıktan sonra kapı ve pencerelerini sıkı bir şekilde kapattığı, evde oluşan zehirli gazların üst katta oturan Nejla Duran'ın evine sızdığı, bu sızan gazlar nedeniyle Ahmet Enes ve evdeki diğer kişilerin zehirlendiği belirtildi. İddianamede yer alan toksikoloji raporuna göre de küçük Ahmet Enes'in kanında ve midesinde çinko ve alüminyum maddesine rastlanıldığı, Temel'in alüminyum ve çinko içeren insektisit (böcek ilacı) zehirlenmesi sonucu öldüğü tespit edildi.

Şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

SABAH/Tolga Yanık

Kaynak: Haber Merkezi