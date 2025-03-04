GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’daki bu belediye öğrencilerin YKS ücretlerini karşılayacak

Konya’daki bu belediye öğrencilerin YKS ücretlerini karşılayacak
Karatay Belediyesi, bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin YKS kayıt ücretini karşılayarak, eğitime verdiği desteği sürdürüyor.

​Eğitime yönelik projeleri ve destekleriyle adından sıkça söz ettiren Karatay Belediyesi, gençlerin geleceğine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek Karataylı gençlerin sınav oturumu kayıt ücretini karşılayacak.

BAŞVURULAR 9 MART'A KADAR YANIBAŞIMDA KARATAY'DAN YAPILABİLECEK

Destekten Karatay'da okuyan bütün lise 12. sınıf öğrencileri, Karatay'da ikamet edip farklı ilçede eğitim gören bütün lise 12. sınıf öğrencileri ve 20 yaşını geçmemiş olmak kaydıyla açık öğretim lisesi öğrencileri faydalanabilecek. YKS desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, 9 Mart Pazar günü saat 23:59'a kadar Karatay Belediyesi'nin "Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulamasına başvurularını yapabilecekler.

ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI EN BÜYÜK GURUR KAYNAĞIMIZ

Başkan Hasan Kılca, gençlerin eğitim hayatlarını desteklemek için birçok farklı projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Onların başarıları bizim en büyük gurur kaynağımızdır” dedi. 
Hasan Kılca; "Gençlerimizin eğitim hayatının her döneminde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal alanları, gençlik merkezlerini, eğitim tesislerini ve çok özel kütüphane modellerini şehrimize kazandırdık. Bunlarla birlikte sosyal çalışmalarımızla ve eğitim desteklerimizle de her daim yanlarında olduk. Desteklerimiz Karatay'da artık gelenek haline geldi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da YKS heyecanını yaşayacak ilçemizdeki tüm 12'nci sınıf öğrencilerimizin sınav kayıt ücretlerini Karatay Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Öğrencilerimizin başvuru yaptığı tüm oturumların ücretini gençlerimizin banka hesaplarına ulaştırarak, onların gayretlerine bir nebze de olsa katkı sunmuş olacağız. Öğrencilerimizin başarıları, bizim en büyük gurur kaynağımız. Şimdiden sınava girecek tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum” açıklamalarına yer verdi.

 

Kaynak: Bülten

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir