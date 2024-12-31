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Konya jandarma ekiplerinden aralık ayı raporu: 377 şahıs ve 182 araç yakalandı

Selman Kaya
Muhabir
Konya jandarma ekiplerinden aralık ayı raporu: 377 şahıs ve 182 araç yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Aralık 2024 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalarda önemli sonuçlar elde etti. Ay boyunca 884.395 şahıs ve 2.136.450 araç sorgulandı, birçok suçtan aranan şahıslar yakalanarak adalete teslim edildi.

Konya'da Jandarmadan

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan suçlular:

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma: Ereğli ilçesinde, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Zimmet Suçu: Kulu ilçesinde, 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Karşılıksız Çek ve Ruhsatsız Silah Bulundurma: Ereğli ilçesinde, toplamda 12 yıl 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Hırsızlık: Selçuklu ilçesinde, 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir kişi cezaevine gönderildi.

Kasten Öldürme: Karapınar ilçesinde, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Dolandırıcılık: Çumra ilçesinde, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Çocuğun Cinsel İstismarı: Derbent ilçesinde, 25 yıl 2 ay 12 gün hapis cezası bulunan bir kişi adalete teslim edildi.

Kaçak Silah İmalatı: Beyşehir ilçesinde, 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Kasten Yaralama: Karatay ilçesinde, 7 yıl 1 ay 24 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Konya'da jandarma operasyonu! 63 kişi yakalandı

HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHISLAR

0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 155 şahıs,

5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 19 şahıs,

10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 4 şahıs,

20 yıl ve üzeri süreli hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalanmıştır.

Aralık ayında toplamda:

Hapis cezasıyla aranan 181 şahıs,

İfade vermek üzere aranan 196 şahıs,

182 araç yakalanarak işlemleri gerçekleştirilmiştir.

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