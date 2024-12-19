Konya’nın bir ilçesinde daha obruk oluştu! Tam 13 metre derinliğinde!

Karapınar ilçesinde olmak üzere binin üzerinde obruk bulunan Konya bölgesindeki obruklara bir yenisi daha eklendi.
Alınan bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesine bağlı 18 km uzaklıktaki Kırkışla Mahallesinde yerleşim yerine 4 km uzaklıkta merada obruk oluştu.
'Güvenlik önlemi alındı'
Obruğu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemede obruğun 10 metre çapında ve yaklaşık 13 metre derinliğinde olduğu tespit edildi.
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için obruk çevresinde ise güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.
Kırkışla Mahallesi Muhtarı Atilla Sarac yaptığı açıklamada ise mahallede obruk oluştuğunu belirterek, gereken önlemler alındığını belirtti.