Konya’nın bir ilçesinde okullar tatil edildi

Konya’nın Ilgın ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu önemli bir karar aldı. Alınan karara göre, 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde 9 Mart 2025 Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrenciler için eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi. "Kıymetli Vatandaşlarımızın Dikkatine❗️ Ilgın ilçemizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı. Kaynak: Haber Merkezi

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