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Konya’nın bu mahallesi hırsızlardan dertli! Devriye atmaya başladılar

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’nın bu mahallesi hırsızlardan dertli! Devriye atmaya başladılar

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı taşra mahallelerden biri olan Zincirli'de vatandaşlar hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı. 

"Canımızdan bezdik”

Karatay'a bağlı Zincirli Köyü'nde tarımsal sulama yapılan tarlalar için kurulan su kuyuları ve elektrik trafolarında yaşanan hırsızlık olayları çiftçileri canından bezdirdi. Jandarmanın devriye atmasına rağmen hırsızlığın devam ettiğini aktaran üreticiler, devriye gezip nöbet tutmaya başladı.

Tarımı olumsuz etkiliyor! 

Mahalledeki birçok çiftçinin yağmurlama tabancası, sulama hortumları, trafo kabloları, sulamada kullanılan vanalar ve vana kapakları çalındı. Zincirli ve çevre mahallelerde meydana gelen hırsızlık olayları yüzünden gece sabaha kadar nöbet tutmaya başlayan köy halkı, yetkililerin olayı bir an önce çözüme ulaştırmasını ve yaşanılan olayların son bulmasını istiyor.

Gündüz keşif gecen hırsızlık! 

Hırsızların gündüz seyyar satıcı, hurdacı kılığında köylere geldiğini ve keşifte bulunduklarını, gece ise hırsızlık yaptıkları iddia ediliyor. Zincirli Mahallesi Muhtarı Kazım İzdeş, meydana gelen hırsızlık olaylarının yetkililere bildirilmesinin ardından köyde jandarmanın devriye attığını fakat hırsızlık olaylarının devam ettiğini belirtti.

Yaşanan hırsızlık olaylarının tarımsal sulamayı durdurarak üretimin durma noktasına geldiğini aktaran Muhtar İzdeş,

"Çiftçiler zaten ekonomik olarak zor durumda iken yaşanan bu hırsızlık olayları ile daha da zor duruma düşüyor. Köyümüzdeki çiftçilerin yağmurlama tabancası, sulama hortumları, trafo kabloları, sulamada kullanılan vanalar ve vana kapaklarının çalındı. Akşam jandarma geliyor köyde devriye atıyor ama hırsızlık olayları yine bitmiyor. Jandarma köyde devriye atmasına rağmen yine hırsızlık yaşandı. Her akşam 3-4 kişi ile sabaha kadar köyün etrafında nöbet tutuyoruz” dedi.

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