Konya’nın simgelerinden biri! Kapı Camisi’nin asıl adı ne?

Konya'nın Osmanlı'dan yadigâr en büyük camisi olan Kapı Cami şehrin önemli simgelerinden biridir. Eskiler ona ‘Kapu Camii' demektedirler.
Eski dilde Kapu, Kapı demek olduğundan artık ‘Kapı Camisi' olarak geçmektedir.
KONYA'NIN EN BÜYÜK CAMİLERİNDEN!
Meram ilçesi, Bedesten Çarşısı içerisinde bulunan cami Konya'nın en büyük camilerinden biridir.
Sultanü'l Vazin olarak da bilinen Tarih Hoca meşhur vaazlarını bu camide vermiştir.
Konyalılar bu camideki manevi havanın farkı olduğuna inanmaktadırlar. Halk arasında bu camide her vakit namazında mutlaka evliyaullahtan bir zatın bulunduğu yönünde bir rivayet bulunmaktadır.
ASIL ADINI BİLEN ÇOK AZ KİŞİ VAR!
Caminin altında dükkanlar mevcuttur. Esnafların vakit namazlarında özellikle tercih ettikleri cami şehir dışından gelen misafirleri de yoğun şekilde ağırlamaktadır.
Caminin asıl ismi Kapı veya Kapı Camisi değildir. Caminin asıl ismi İhyaiyye Camisidir.
YAPILDIĞI KONUM İSMİ OLDU!
Vakfiyesinde, caminin 1650 yılında Mevlana Dergahı Postnişini Pir Hüseyin tarafından yapıldığı geçmektedir. 1867 yılında meydana gelen Büyük Konya Yangınında ciddi manada hasar gören cami bir yıl sonra yeniden yapılmıştır.
Caminin asıl isminden ziyade Kapu veya Kapı Camisi olarak bilinmesinin sebebi konumunun günümüzde bulunmayan şehir surlarının kapılarından birine çok yakın olmasındandır. Cami eskiden At Pazarı ile Telli Kapılarının arasında yer almaktaydı.
Kaynak: Haber Merkezi