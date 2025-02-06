Konya Sarayönü 2024-2025 nüfus verileri! Konya Sarayönü ilçesi kaçıncı sırada?

Konya'nın Sarayönü ilçesinin 2024-2025 yılı nüfusu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Konya ilinin toplam nüfusu 2 milyon 330 bin 24 kişiye ulaşmış durumda.
Sarayönü 12. Sırada!
Sarayönü 12. Sırada yer alarak toplam nüfusu ise 28 bin 533 kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızı ise binde -15,1 olarak kaydedildi.
KONYA VE İLÇELERİNİN 2024 YILI NÜFUS VERİLERİ
|
İL VE İLÇE
|
TOPLAM NÜFUS
|
YLLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI
|
Konya
|
2 330 024
|
4,2
|
Ahırlı
|
4 666
|
-74,5
|
Akören
|
5 857
|
-7,7
|
Akşehir
|
93 719
|
8,3
|
Altınekin
|
14 593
|
-17,5
|
Beyşehir
|
79 629
|
7,6
|
Bozkır
|
25 199
|
-26,9
|
Cihanbeyli
|
50 021
|
-17,9
|
Çeltik
|
9 726
|
-59,7
|
Çumra
|
68 551
|
0,1
|
Derbent
|
4 014
|
-35,7
|
Derebucak
|
5 540
|
-44,1
|
Doğanhisar
|
14 445
|
-25,3
|
Emirgazi
|
7 739
|
-26,3
|
Ereğli
|
156 253
|
15,5
|
Güneysınır
|
9 287
|
-13,7
|
Hadim
|
11 049
|
-36,4
|
Halkapınar
|
4 009
|
-42,5
|
Hüyük
|
15 033
|
-26,1
|
Ilgın
|
53 239
|
-8,8
|
Kadınhanı
|
31 494
|
-11,3
|
Karapınar
|
51 324
|
3,1
|
Karatay
|
385 432
|
25,0
|
Kulu
|
51 794
|
-12,5
|
Meram
|
348 071
|
2,1
|
Sarayönü
|
28 533
|
-15,1
|
Selçuklu
|
700 358
|
6,6
|
Seydişehir
|
66 067
|
2,1
|
Taşkent
|
5 931
|
-162,3
|
Tuzlukçu
|
6 127
|
-66,1
|
Yalıhüyük
|
1 678
|
-99,7
|
Yunak
|
20 646
|
-30,7
Kaynak: Haber Merkezi