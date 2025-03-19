Konya Şehir Tiyatrosu “Bir Adam Yaratmak’’ oyununu Külliye’de sahneledi
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” adlı drama türündeki oyununu, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahneledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Konya'da ve Konya dışında sahnelediği oyunlar ilgiyle takip ediliyor.
Konya Şehir Tiyatrosu son olarak usta yazar Necip Fazıl Kısakürek'e ait "Bir Adam Yaratmak” adlı oyunu, bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankaralı tiyatroseverler için sahneledi.
Üstadın 1937 yılında kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ferdi Dalkılıç'ın üstlendiği oyunda; kimlik bunalımında olan eserin başkahramanı Hüsrev'in kimlik oluşturma çaba içinde kendini bulması konu ediniyor.
Konya Şehir Tiyatrosu; iki perde ve 120 dakikadan oluşan, 15 yaş üzeri seyirci kitlesine hitap eden dram türündeki oyunu ilk kez 11 Şubat 2022 tarihinde tiyatroseverlerle buluşturmuştu.
Gösterime girdiği tarihinden bugüne kadar toplam 17 bin 142 seyirciye ulaşan "Bir Adam Yaratmak” adlı tiyatro oyununda toplam 25 seans gerçekleştirilirken gösterimlerde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı.
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