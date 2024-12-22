Konya Suriçi Çarşısında üçüncü final çok yakında!

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hizmete başlamak için gün sayan Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi Suriçi Çarşısı 1. Etabı’nda incelemelerde bulundu. İnşaatı denetleyen ve süreç hakkında bilgi alan Başkan Kavuş, kış şartlarına rağmen çalışmaları hızla devam eden etabın 2025’in ilk yarısında tamamlanarak hizmete başlayacağını duyurdu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sona yaklaşılan Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi Suriçi Çarşısı 1. Etabı'nda incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Meram Belediyesi ile Emlak Planlama ve Proje Hizmetleri A.Ş (EPP) iş birliği ile yapımı gerçekleştirilen 1. etap inşaatını denetleyen ve süreç hakkında bilgi alan Başkan Kavuş, kış şartlarına rağmen inşaatı hızla devam eden etabın 2025'in ilk yarısında tamamlanarak hizmete başlayacağını duyurdu.

BAŞKAN KAVUŞ; "TAMAMLANAN ETAPLAR VATANDAŞLARIMIZDAN BÜYÜK RAĞBET GÖRDÜ”

İncelemeleri sonrası proje ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı kapsamında ikinci ve tescilli ada etaplarının tamamlandığını hatırlatarak, "Proje kapsamında ilk tamamlanan 2. Etap'ta tapular devralındı, hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Dükkanlar dolmaya, iş yerleri dizayn edilmeye başlandı. Tamamladığımız etapların vatandaşlarımızdaki karşılığını görünce çalışma azmimiz de artıyor. Kış aylarındayız ama çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'de Hasankeyf'ten sonra en fazla tescilli binanın taşındığı ‘Tescilli Ada Etabımız da tamamlandı, hizmet vermek için gün sayıyor. Geçmiş ile bugünü buluşturan bu alan Konya kültür ve medeniyetini en güzel şekilde yansıtan bölgelerden biri oldu. Gerek hemşehrilerimiz gerekse şehir dışından gelen tüm misafirlerimizin dikkatini ve beğenisini kazanacak.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "1. ETAP, 2025'İN İLK YARISINDA TAMAMLANACAK”

İnceleme yaptığı ve süreç hakkında bilgi aldığı 1. etap ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu iki etabın tamamlanmasının ardından 1. etabımızın inşaatı da yüzde 80 oranında tamamlanmış durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda, Emlak Konut ve Emlak Planlama ve Proje Hizmetleri (EPP) ile birlikte yürüttüğümüz bu etap tamamlandığında şehrimiz ve ilçemiz simge bir eser daha kazanacak. Burada bulunan tarihi Selçuklu Hamamı'nın etrafını genişletecek, üstünü camdan bir kubbe ile kapatacak ve Paris'in müşhur Lauvre Müzesi'ne benzer bir yapıyı bu alana kazandıracağız. Şehrin simgelerinden biri olacak bu yapının hem hemşehrilerimizin hem de şehir ve ülke dışından gelen misafirlerimizin ilgisini çekeceğine inanıyorum. 1. etabın 2. etaptan sonra faaliyete geçmesinin nedenlerinden biri de burasıydı. Çünkü özel çalışma isteyen bir eser. Ama yaşanan tüm zorluklara rağmen inşallah 2025'in bahar ayları ile birlikte bu etabı da tamamlamış olacağız.”

BAŞKAN KAVUŞ; "ŞÜKRANLA TARİH YENİDEN CANLANACAK, ŞEHRİN TİCARİ VE SOSYAL HAYATI RENKLENECEK”

Başkan Kavuş, 1. etabın hizmete başlamasıyla Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yüzde elliden fazlasının da tamamlanmış olacağını belirterek, Şükran Projesi kapsamında devam eden diğer etaplar hakkında da bilgi verdi. Şu anda özellikle Larende Kapısı'nın bulunduğu bölgede çalışmalara başlandığını ifade eden Kavuş, "Konya Büyükşehir Belediyemiz, Müzeler Müdürlüğümüz ve Meram Belediyemiz iş birliğinde Larende Etabı'nda gerçekleştirilen çalışmalarda önemli mesafe katettik. Kapının ayakları ortaya çıktı, diğer taraftan kazı çalışmaları devam ediyor. Sahib Ata Camii'nin karşısında bulunan bu kapıdan Suriçi Çarşısı'na girilecek. Bu çalışmalarla, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminden bu zamana kadar olan tüm medeniyetlerin beşiği ve merkezi olan bu yeri canlandırmış, şehrin ticaretini ve sosyal hayatını da yeniden renklendirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

(Selman Kaya)