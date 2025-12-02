Konya Valisi Akın dünya şampiyonu robotik takımını ağırladı

Konya Valisi Sayın İbrahim Akın, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Fibonacci EuroAsia Robot Olimpiyatları’nda dünya şampiyonu olan öğrencileri makamında kabul etti.
Valilik makamındaki kabulde, şampiyonluğu Konya'ya getiren Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi öğrencileri Beytullah Demir, Ömer Faruk Keskin ve Elizan Kızılay yer aldı. Öğrencilere başarılarında büyük pay sahibi olan Danışman Öğretmenleri Melek İltar Çin ve Okul Müdürü Fikret Koca da eşlik etti.
Başarı Teşekkürü
Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Yiğit ve Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa Kılınç da hazır bulundu.
Vali Sayın İbrahim Akın, gençlerin uluslararası alanda elde ettiği bu olağanüstü başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencileri ve öğretmenlerini tek tek tebrik etti. Sayın Akın, geleceğin bilim insanı ve mühendis adaylarının bu başarısının, Konya ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.
