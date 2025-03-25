Konya’ya gök gürültülü sağanak geliyor! İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya için hava durumu bugün nasıl? Bugün, 26 Mart Çarşamba günü, sıcaklık 26-27 derece civarında olacak ve yaz havası hakim olacak. Peki, yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? 30 Mart Pazar günü, bayramın ilk günü, Konya’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek. Bayram tatilini dışarıda geçirmeyi planlayanlar dikkatli olmalı. Konya’da bu hafta sonu ani hava değişiklikleri yaşanacak. Peki, daha sonra nasıl bir hava bizi bekliyor? 5 günlük hava tahminine göre, Konya’da sıcaklıklar dalgalanacak, fakat özellikle 30 Mart’ta yağışlar etkili olacak. İşte Konya 5 günlük hava durumu

30 Mart Pazar Günü Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Konya, 30 Mart Pazar günü, bayramın ilk günü, gök gürültülü sağanak yağışla karşı karşıya kalacak. Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar düşmesi beklenen bu günde, yağmur etkili olacak. Konya halkı, açık hava etkinlikleri için hazırlıklı olmalı. Bayramın 1. Günü Sağanak Yağış Etkili Olacak Bayramın birinci günü olan 30 Mart'ta, Konya'da sağanak yağış etkili olacak. 26 Mart Çarşamba günü 26-27 derece civarında sıcak bir hava yaşanırken, Pazar günü ani bir sıcaklık düşüşü ile birlikte sağanak yağış görülecek. 26 Mart Çarşamba Günü Yaz Havası Hakim Konya'da 26 Mart Çarşamba günü hava sıcaklığı 26-27 dereceyi bulacak. Bu tarihte sıcak yaz havası hakim olacak, ancak 30 Mart Pazar günü ani bir hava değişimi yaşanacak ve sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek. Bayramda Hava Durumu İçin Dikkatli Olun Konya'da 30 Mart Pazar günü yaşanacak sağanak yağış, özellikle bayram tatilini açık hava etkinlikleriyle geçirecekler için sürpriz olabilir. Konya halkı, hava durumuna göre planlarını yapmalı ve yağmura karşı hazırlıklı olmalı. Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26° Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26° 27 Mart 2025 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28° 28 Mart 2025 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25° 29 Mart 2025 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19° Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Kaynak: Haber Merkezi

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