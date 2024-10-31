Konya yolu trafiği rahatlayacak! 5,5 kilometre uzunluğundaki yeni bulvar hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), trafiği rahatlatmak ve şehirlerarası ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Gölbaşı’ndan İncek’e uzanan 5,5 kilometrelik yeni bir bağlantı yolu yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Çevre Yolu'nun Niğde-Adana Pozantı yolu ile bağlantısını sağlayıp Gölbaşı Taşpınar Mahallesi üzerinden İncek Bulvarı'na bağlanan 3 gidiş-3 geliş olmak üzere yaptığı 6 şeritli yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğundaki yeni bulvar hizmete açıldı.

"Ankara'nın ulaşımını iyileştirmeye devam ediyoruz”

Bağlantı yolunun açıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'nın ulaşımını iyileştirmeye devam ediyoruz. Çevre Yolu-İncek bağlantı yolu ile artık hemşehrilerimiz daha hızlı ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşıyor. Yeni yolumuzla birlikte trafik yoğunluğunu azaltıyor, Ankara'nın dört bir yanına erişimi kolaylaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya yolu trafiğini rahatlatacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak trafik yoğunluğunu azaltacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat-Atık Şube Müdürü Mithat Ormanlı, yeni açılan bağlantı yoluyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu yolumuzu Gölbaşı-İncek-Taşpınar-Kızılcaşar mahallelerini Niğde-Adana Otobanı'na alternatif olarak yapmış bulunmaktayız. 3 gidiş-3 geliş olmak üzere 5,5 kilometre yolumuz mevcuttur. Aynı zamanda Taşpınar ve İncek'ten gelecek vatandaşlarımızı Konya yoluna alternatif olarak Gölbaşı'na dağıtım yaparak, Mevlana Bulvarı'nı rahatlatmayı amaçlıyoruz. Bu da şehir içi trafiğini hafifletecek ve yoğun olan Mevlana Bulvarı'nın Konya yolu trafiğinin yükünü alarak o bölgede bir rahatlama sağlayacaktır.”

Konya yoluna alternatif bir güzergah

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği yeni bulvar, Başkent'in en yoğun güzergâhlarından Konya yoluna (Mevlana Bulvarı) alternatif bir güzergâh oluşturuyor. Ankara Çevre Yolu'nun Gölbaşı Hacılar bölgesinde bulunan farklı seviyeli kavşağından başlayan bulvar, Taşpınar Mahallesi'ni geçerek İncek Bulvarı'na kadar uzanıyor. Yeni bağlantı yolunun devreye girmesiyle birlikte özellikle Niğde, Adana ve Pozantı yönünden gelen araçlar, Çayyolu, İncek, Çankaya, Beytepe ve Hacettepe bölgelerine daha kısa sürede ve daha kolay erişim sağlayacak. Şehir merkezindeki trafik yoğunluğu azalırken, Başkent içindeki ulaşım süreleri de kısalacak.

Kaynak: İHA