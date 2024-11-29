GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konyalı uzman çavuş şehit oldu!

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı uzman çavuş şehit oldu!
Kuzey Irak’taki görev sırasında Konya Karapınarlı Piyade Uzman Çavuş Yahya Gök şehit oldu.

Kuzey Irak'ta yürütülen bir askeri operasyon sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Yahya Gök'ün şehit haberi geldi.

Memleketi Karapınar'ı yasa boğdu. Konya'nın Karapınar ilçesinin Hotamış Mahallesi'nden olan Yahya Gök, ailesiyle birlikte Karaman'da ikamet ediyordu.

Ailesi Karaman'da ikamet ediyordu

Kuzey Irak'ta acı haberi gelen Şehit Uzman Çavuş Yahya Gök'ün ailesinin Karaman'da yaşadığı ve acı haberde Karaman'a geldiği bildirildi.

Aileye acı haber geldi!

Şehit Uzman Çavuş Yahya Gök'ün acı haberi Karaman'ın Sümer Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Haberi alan şehit babası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Karamanlı yetkililer ve Askeri Erkan tarafından acı haberin verildiği şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı.

Acı haberi duyan Karamanlılar, taziye dileklerinde bulunmak ve şehidin ailesine destek vermek amacıyla baba evine akın etti.

Cenaze Hotamış Mahallesi'nde toprağa verilecek

Şehit Yahya Gök'ün naaşının memleketi Karapınar ilçesi Hotamış mahallesine getirileceği ve burada düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Karapınar #Konya #Şehit

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER