Konyalı uzman çavuş şehit oldu!

Kuzey Irak'ta yürütülen bir askeri operasyon sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Yahya Gök'ün şehit haberi geldi.
Memleketi Karapınar'ı yasa boğdu. Konya'nın Karapınar ilçesinin Hotamış Mahallesi'nden olan Yahya Gök, ailesiyle birlikte Karaman'da ikamet ediyordu.
Ailesi Karaman'da ikamet ediyordu
Kuzey Irak'ta acı haberi gelen Şehit Uzman Çavuş Yahya Gök'ün ailesinin Karaman'da yaşadığı ve acı haberde Karaman'a geldiği bildirildi.
Aileye acı haber geldi!
Şehit Uzman Çavuş Yahya Gök'ün acı haberi Karaman'ın Sümer Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Haberi alan şehit babası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Karamanlı yetkililer ve Askeri Erkan tarafından acı haberin verildiği şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı.
Acı haberi duyan Karamanlılar, taziye dileklerinde bulunmak ve şehidin ailesine destek vermek amacıyla baba evine akın etti.
Cenaze Hotamış Mahallesi'nde toprağa verilecek
Şehit Yahya Gök'ün naaşının memleketi Karapınar ilçesi Hotamış mahallesine getirileceği ve burada düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Kaynak: Haber Merkezi