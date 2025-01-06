Konyaspor’un başkanı değişecek mi?

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 15 Ocak’ta düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde konuştu. Başkan Korkmaz, kendisine yöneltilen; “Aday çıkmazsa devam eder misiniz” sorusuna ise; “Aklımla kalbim arasında kaldım” cevabını verdi.

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 15 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde konuştu. Gündeme dair konulara açıklık getiren Korkmaz, kendisine yöneltilen "Aday çıkmazsa devam eder misiniz” sorusuna ise duygusal bir yanıt verdi.

"Kulübü sürdürülebilir bir yapıya getirmek istedik”

"Geldiğimiz noktada gündemimiz aslında genel kurul” diyen Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Yönetim olarak geldiğimiz günden bu yana aslında canla başla ‘Kulübün nasıl ayakta tutabiliriz' konusuna kafa yorduk. Bu yapıyı nasıl sürdürebiliriz sorusunun cevabını aradık. Geldiğimiz günle bugün arasında aslında çok büyük bir fark yok. Borç yapısı herkesin malumu” dedi.

"Uzun vadeli olarak göreve gelmiştik”

Başkan Korkmaz; "Bu borç yapsı bir düzene girmediği sürece; gelen yönetimlerin mali gücü kadar ayakta kalınabilir. Bizler aslında uzun vadeli bir yönetim olarak niyet almıştık. Öyle başladık. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman bizlere destek oldu. Ham maddi hem de manevi. Kendisine gerçekten çok çok teşekkür ediyorum Tabii ki bürokratlarımız ve bakımlarımız da var. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bundan sonra daha güçlü şekilde destek olacaklarına inanıyorum. Çünkü gerçekten kulübün buna ihtiyacı var. Tabii ki destekler alıyoruz. Ama bu destekler şu an bulunduğumuz durumda; mevcut yapı için yeterli değil” diye konuştu.

"Güçlü destek olmazsa kulüp devam edemez”

Ömer Korkmaz, "Bundan sonraki süreçte güçlü bir destek gerekiyor. Bu olmadığı zaman; bu duruma göre bu kulübün devam etmesi de mümkün görünmüyor. Bu senaryoları söylerken çok büyük karanlık bir durum yok. Bundan yanlış bir durum çıkmasın. Bizler Konyaspor'a asla zarar vermek istemeyiz. Her zaman burada olsak da olmasak da Konyaspor'un yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

"Özgökçen'e hayırlı olsun dileklerimizi ilettik”

Başkan Korkmaz, "Bir önceki dönem başkanımız Fatih Özgökçen'e hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Bundan sonraki süreçte Konyaspor'un yanında olacağını, Konyaspor'a elinden gelen desteğini vereceğini düşünüyorum. Şunu her zaman şunu söylüyorum. Konyaspor'da başkanlık yaptığı dönemde hatalar yapılmış olabilir. Ama bilerek ve isteyerek kimse Konyaspor'a kötülük yapmaz. Hatalar yapılabilir” dedi.

"Aklımla kalbim arasında kalırım”

Başkan Ömer Korkmaz, "Aday çıkmazsa devam eder misiniz” sorusuna ise duygusal bir yanıt verdi. Birkaç saniye duraksayan Korkmaz; "Öyle bir durumunda ne yapacağımı bilmiyorum. Kalbim ve beynim arasında bir soru bu. Gerçekten bana nasıl bir cevap vereceğimi bilmiyorum. Konyaspor'un sahipsiz kalacağını, aday çıkmaması durumunu düşünmek bile istemiyorum. O atmosferde neler olur neler yaşarız nasıl davranırız bilmiyorum. Ama önceliğimiz birilerinin bu kulübe sahip çıkması” diye konuştu.