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KOSKİ UYARDI | Konya’daki 2 cadde 4 gün trafiğe kapatılacak!

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KOSKİ UYARDI | Konya’daki 2 cadde 4 gün trafiğe kapatılacak!
KOSKİ sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre Yazır Mahallesin’nde trafik düzenlemesi gerçekleşeceğini duyurdu. Detaylar haberimizde…

Konya Yazır Mahallesi'nde gerçekleştirilecek kanalizasyon bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacaktır.

Kapatılan yolların alternatif güzergâhları kullanılacak.

Kanalizasyon bağlantısı nedeniyle belirli yollar kapatılacak!

KOSKİ yaptığı paylaşımda Yazır Mahallesi Real Kavşağı'nda yapılacak olan çalışmaların 17 Ekim'den itibaren başlayarak 21 Ekim tarihine kadar süreceğini duyurdu.

Bu süre zarfında Beyhekim Caddesi (hastaneden geliş istikameti) ve Kaletaş Caddesi (stadyuma gidiş istikameti) araç trafiğine kapatılacaktır.

Sürücüler dikkat!

Çalışmalar sırasında sürücülerin trafik akışını sağlamak amacıyla alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica edilmektedir.

Kapatılan yollar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi için sürücülerin dikkatli olmaları ve belirlenen alternatif yolları tercih etmeleri önerilmektedir.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #KOSKİ #Yol çalışması

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Yorumlar
  • AN
    Ahmet N.
    4 gün önce

    araçlar trafiğe kapatılacak ne yaa? araçları hapsedip trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek mi? bence sokak ve caddeler araç trafiğine kapatılacak.

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