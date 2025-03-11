Kulu’da Üniversite öğrencilerine yönelik iftar düzenlendi

Kulu Mehmet Vehbi Çelik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurdunda düzenlenen iftar programına, Kaymakam Canpolat, Belediye Başkanı Sertdemir yanısıra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Arslan, Kulu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdem Öztek, Kulu Mehmet Vehbi Çelik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü Aycan Koç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsamettin Kargın, Öğretim Görevlileri, Dernek Üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, talep ve önerilerini dinleyerek sohbet etti.
(Sibel Elmas)