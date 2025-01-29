Meram Belediyesi spor yatırımlarıyla gençlere ve sporseverlere yeni fırsatlar sunuyor

Gençlik ve spor hizmetlerinde yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Meram Belediyesi, tesisleriyle de göz dolduruyor. Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın ilgi odağı tesislerinden biri olan Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi’nde spor yapan gençlerle buluştu. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada Başkan Kavuş, özellikle çocukların ve gençlerin spor yapabilmesi adına tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

İlçede bulunan modern spor tesisleriyle sadece gençlerin değil tüm sporseverlerin gözdesi haline gelen Meram, spor ve gençlik yatırımlarıyla da göz dolduruyor. Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde spor yapan gençlerle buluşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gençlerin spor antrenmanlarını izledi. BAŞKAN KAVUŞ; "SPOR YAPMAK İSTEYEN HEMŞEHRİLERİMİZ İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK” Spor yapan gençler, aileleri ve spor hocalarıyla tek tek sohbet eden Başkan Kavuş, ziyareti sonrasında belediyenin gençlik ve spor yatırımları ile hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Meram Belediyesi olarak spor ve gençlik yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Mustafa Kavuş, bu çerçevede 7 ayrı spor tesisinde yılda yaklaşık 20 bin kişinin spor yapmasına olanak sağladıklarını belirtti. Daha fazla Meramlı gencin spora yönelmesini istediklerini ifade eden Başkan Kavuş, "Öncelikli hedefimiz, sağlıklı nesiller ve insanımızın fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak. Bunun için gerekli tüm imkanları hemşehrilerimiz için seferber ediyoruz.” diye konuştu. BAŞKAN KAVUŞ; "GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ VE TAKDİR NE DENLİ DOĞRU BİR İŞ YAPTIĞIMIZIN GÖSTERGESİDİR” Meram Belediyesine ait Aşkan, Rabia, Konevi, Berlika, Nazmiye Muslu, Lalebahçe ve Dere Spor Tesisleri ile ilçe halkına en güzel şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Tesislerimiz, en modern donanımlarıyla halkımızın hizmetinde. İnsanlarımızın tercihlerine göre yüzme havuzundan hamam ve buhar odalarına, fitness salonlarından step, plates, zumba ve reformer yapabilecekleri, kick boks, boks, tenis, okçuluk, jimnastik, voleybol, wushu ve taekwondo eğitimi alabilecekleri olanaklara sahipler. Tesislerimizin üye sayısı on binin üzerine çıktı. Bu da işimizi ne denli doğru yaptığımızın bir göstergesidir.” BAŞKAN KAVUŞ; "DOSD MERAM SPOR KULÜBÜ ÖNEMLİ BİR İŞ BAŞARDI” Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'ni ziyaretinde kısa zaman önce hayat bulan DOSD Meram Spor Kulübü'nün özel sporcuları için de özel zaman ayırdı. Başkan Mustafa Kavuş, renkli görüntülere sahne olan bu buluşma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada da "DOSD Meram Spor Kulübü'nü, down sendromlu çocukların ve bireylerin zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdik. Burada eğitimler 6-16 yaş aralığı ve 16 yaş üzerindeki bireylere yönelik iki ayrı grupta veriliyor. Spor, down sendromlu çocuklarımızın ve bireylerimizin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri açısından çok önemli. DOSD Meram Spor Kulübü ile çocuklarımızın spor yapmalarının önündeki engelleri kaldırdık. Bugün onların gelişimlerini ve mutluluklarını görmüş olmak bizleri de mutlu ediyor.” şeklinde konuştu. BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM BELEDİYESPOR KULÜBÜMÜZ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR” Meram Belediyesi'nin spor yatırımları ve desteklerinin bunlarla sınırlı olmadığını belirten Başkan Kavuş, bu yatırımların en önemli meyvesinin de Meram Belediyespor olduğunu belirtti. Meram Belediyesporlu genç sporcuların gerek ulusal gerekse de uluslararası arenalarda büyük başarılara imza atmaya devam ettiğini hatırlatan Başkan Kavuş, "Meram Belediyespor, 11 farklı branşta yaklaşık 3 bin lisanslı sporcunun yuvası durumunda. Güreş, Taekwondo, Wushu Kung-fu, Jimnastik, Okçuluk, Muay Thai, Halter, Kick Boks, Bilek Güreşi, Bisiklet ve Tenis branşlarında sporcular ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor, ilçenin ve şehrin gururu olmaya devam ediyor. Bu sebeple tüm sporcularımıza, antrenörlerine ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. BAŞKAN KAVUŞ; "SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN FIRSATLAR SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ” Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle tamamladı; "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporu sevmeleri, en uygun şartlarda ve en güzel şekilde spor yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Spor Okulları önemli organizasyonlarından biri haline geldi. Yaz Spor Okulu, her yıl 4 binin üzerinde, Kış Spor Okulları da binin üzerinde çocuğumuza belediyemizin tesislerinde spor yapmalarına olanak sağlıyor. Yaz ayları buyunca devam eden yaz spor okulu çocuklarımızın tatillerini en güzel şekilde geçirmelerini sağlarken, kış spor okulları da sporu tüm yıla yayıyor. Bunların yanı sıra okullarımıza ve mahallelerimize kazandırdığımız 17 halı saha bir diğer spor yatırımımız oldu. Halı sahalarımız, çocuklarımızın konforlu ve rahat bir alanda spor yapabilmelerinin önünü açtı. Diğer taraftan Meram'da bulunan Türkiye'nin tek olimpik veledromu ve Sporcu Yetiştirme Merkezi geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. Her kesimden insanımızın spor yapabilmesini sağlamak için tesislerimizi geliştirmeye ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam edecek, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm insanlarımızın yüzünü güldürmeyi sürdüreceğiz.” (Sibel Elmas)

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