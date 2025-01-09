Necmettin Nursaçan Konya’nın bu ilçesine geliyor! Tarih belli oldu!

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl ilçelerde ilgiyle takip edilen Şehir Konferansları, bu yıl da Türkiye’nin sevilen isimlerini Konyalılarla buluşturuyor. 2025’in ilk programında “Sertaç Abi” olarak bilinen Sertaç Güngör “Dijital Kardeşlik Hareketi” konulu programla Seydişehir’de gençlerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak için düzenlediği İlçe Şehir Konferansları, 2025'te de dolu dolu geçecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin tanınmış şair, yazar, akademisyen ve araştırmacılarının ilçelerde Konyalılarla buluşmasını sağlayan Şehir Konferansları'nın Konya'nın kültürel ve sanat hayatına büyük katkı sağladığını söyledi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI PROGRAMLARIMIZA BEKLİYORUZ”

Her zaman kültür ve sanata öncelik veren bir anlayışla hareket ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Bu yıl da Şehir Konferansları ile ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimizi ülkemizin değerli isimleriyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şairlerimiz, yazarlarımız, akademisyenlerimiz ve araştırmacılarımızla toplumumuzun her kesimine hitap eden zengin bir program hazırladık. Tüm vatandaşlarımızı programlarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

2025'İN İLK PROGRAMI SEYDİŞEHİR'DE OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları'nın bu yılki ilk programında "Sertaç Abi” olarak bilinen Sertaç Güngör, "Dijital Kardeşlik Hareketi” konulu konferansla Seydişehir'de gençlerle bir araya geldi.

Etkinlikler kapsamında Serdar Tuncer 9 Ocak Perşembe günü Kadınhanı'nda, 10 Ocak Cuma günü de Çumra'da "İlk Günkü Aşkla” teması ile sevilen şiirlerini seslendirecek.

İLÇE ŞEHİR KONFERANSLARINDA OCAK AYI PROGRAMI

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları'nda Alişan Kapaklıkaya 13 Ocak Pazartesi günü "Mutlu Aile Mutlu Çocuklar” konulu programıyla Kulu'da,

Gri Koç-Gökhan Müftüoğlu 14 Ocak Salı günü "Sınav Kazandıran Taktikler” başlıklı konferansıyla Beyşehir'de,

Hayati İnanç 15 Ocak Çarşamba günü "Can Veren Pervaneler” konulu programla Akşehir'de,

Dursun Ali Erzincanlı 20 Ocak Pazartesi günü "En Sevgiliye Şiir Dinletisi” ile Karapınar'da,

23 Ocak Perşembe günü "Kelimelerin Esrarı” başlıklı konferansla Nurullah Genç Ilgın'da,

24 Ocak Cuma günü Altay Cem Meriç, "Okumak ve Yaşamak” konusu ile Ereğli'de,

28 Ocak Salı günü de Necmettin Nursaçan, "Üç Ayların Fazileti” konulu konferansla Cihanbeyli'de vatandaşlarla bir araya gelecek.