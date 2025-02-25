Yandex Maps güncellemeleriyle Konya’da yerel işletmelere yeni fırsatlar

Türk kullanıcılara özel yapay zeka destekli arama motoru Yazeka’yı yakın zamanda devreye alan Yandex, harita uygulaması Yandex Maps’e getirdiği güncellemelerle rotayı şimdi de yerel işletmelere çevirdi.

Klasik arama motoruyla yapay zeka teknolojisini bir araya getiren Yazeka, ChatGPT ve DeepSeek uygulamalarının aksine yerel ihtiyaçlara odaklanarak, Türkçe içerikleri daha iyi anlamak ve kullanıcıya bağlamsal olarak en doğru sonuçları sunmak üzere tasarlandı.

Yazeka, doğal dil işleme algoritmaları sayesinde anahtar kelime aramalarının ötesine geçerek, kullanıcının sorduğu sorulara anlamlı ve kapsamlı yanıtlar oluşturabiliyor. Yandex Maps'e entegre edilen uygulama, haritalar üzerindeki işletme, mekan yorumları ve yol tarifi gibi bilgileri de analiz ederek arama sonuçlarını zenginleştiriyor.

Türk pazarına özel sunduğu hizmetlerle "güvenilir ve uzun vadeli ortak" olmayı hedefleyen Yandex Türkiye, harita uygulamasına getirdiği yeni güncellemelerle 1 milyondan fazla işletme ve kuruluşu platforma ekleyerek, hem arama deneyimini daha kapsamlı hale getiriyor hem de yerel işletmeleri "daha görünür ve erişilebilir" hale getirmeyi amaçlıyor.

- "Yandex Maps ve Navi ekosistemimizin ayrılmaz bir parçası"

Yeni güncellemelerin kapsamı ve şirketin gelecek planları hakkında soruları yanıtlayan Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Yandex Maps hizmetinin Türkiye pazarındaki yeri ve yerel işletmelere sağladığı katkıları değerlendirdi.

Popovskiy, Yandex'in Maps ve yol tarifi hizmeti Navi'ye yönelik yapılan güncellemelerin, bu hizmetlerin sunulmaya başlamasından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı yenileme olduğunu belirtti.

Yandex Türkiye ekosisteminde Maps ve Navi hizmetlerinin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Popovskiy, "Yolcu çağırma, yemek teslimatı ve birçok hizmetimiz büyük ölçüde Maps'e dayanıyor. Yandex Arama sorgularının yaklaşık yüzde 10'u coğrafi nesnelerle bağlantılı. Bu nedenle Maps'i ekosistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve ona hak ettiği önemi vererek geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Popovskiy, güncellemelerin farklı dijital hizmetlerdeki deneyimi Yandex Maps'e entegre ettiğini vurgulayarak, bu yeniliklerin yapay zeka desteğiyle Türk kullanıcılar için rotaları daha erişilebilir ve verimli hale getirdiğini belirtti.

Güncellemeyle ilgili detayları da paylaşan Popovskiy, şöyle devam etti:

"Yandex Maps'teki son güncellemeler, Türkiye'de büyük şehirlerdeki erişimimizi önemli ölçüde artırdı. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana ve diğer şehirlerde, yerel arama yeteneklerini geliştirmek amacıyla 1 milyon 250 binden fazla kuruluşu uygulamaya ekledik. Önümüzdeki aylarda Bursa, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Tekirdağ gibi şehirlerden de ek işletmeleri Maps'e dahil etmeyi planlıyoruz."

Popovskiy, şehirleri keşfetmeyi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi büyük kentler için 30'dan fazla özel şehir rehberi hazırlandığını aktararak, "Bu rehberler, ikonik simge yapılardan keşfedilmemiş güzelliklere kadar geniş bir yelpazede detaylı bilgiler sunuyor ve Yandex Maps uygulamasındaki 'Rehberler' bölümünden erişilebiliyor." bilgisini verdi.

Yandex Maps'teki navigasyon doğruluğunu artırmak için yapılan çalışmalara da değinen Popovskiy, "İstanbul'da 44 bin kilometreden fazla yolu yeni şeritler, trafik ışıkları ve yol levhaları ile güncelleyerek navigasyon doğruluğunu önemli ölçüde artırdık. Bu eklemeler, sürücüler ve yayalar için daha akıcı bir seyahat deneyimi sağlayarak, Türkiye'nin dinamik kentsel alanlarında sorunsuz navigasyonu garanti altına alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yazeka destekli Yandex Arama ile entegrasyon sağlandı"

Popovskiy, yeni güncellemelerle yakın zamanda piyasaya sürülen arama motoru Yandex Yazeka ve Maps'in birbirini tamamlayabilecek hale getirildiğini belirterek, "Yandex Maps ve Yazeka destekli Yandex Arama, derin entegrasyonları sayesinde birbirini güçlendiriyor. Bu, geleneksel web arama modelinden, tamamen entegre ve yapay zeka destekli bir dijital ekosisteme doğru önemli bir geçişi simgeliyor." dedi.

Maps'e eklenen yapay zeka destekli özetler hakkında bilgi veren Popovskiy, "Yandex Maps, Yazeka'nın Türkçe oluşturduğu yapay zeka destekli özetleri 250 binden fazla lokasyona entegre ediyor. Bu özellik, kullanıcılara İstanbul'daki Galata Kulesi'nden İzmir yakınlarındaki antik Sardes kentine kadar mutlaka görülmesi gereken cazibe merkezlerinin özet bilgilerini sunarak, ülkenin önemli noktalarını keşfetmeye teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

- Yerel işletmeler daha görünür olacak

Popovskiy, yenilenmiş Haritalar uygulamasının işletmelere görünürlük kazandırma konusunda da büyük katkılarının olacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Yandex Maps, yerel işletmeler ve girişimciler için platformda şirketlerini listeleyerek değerli bir fırsat sunuyor. Bu, kullanıcılara temel bilgilerin sağlanmasının yanı sıra Türk şirketlerinin görünürlüğünü artırarak daha fazla müşteri çekmelerine yardımcı oluyor. İşletme sahipleri, profillerini ek detaylar ve fotoğraflarla diledikleri zaman güncelleyebilir, müşteri geri bildirimlerine yanıt verebilir ve randevu planlayabilir."

Son bir yıl içinde Yandex Maps'e eklenen küçük ve orta ölçekli işletme sayısının yüzde 25 arttığını aktaran Popovskiy, "Yandex Ads markası altındaki reklam çözümlerimiz ve Yandex Maps API aracılığıyla sunduğumuz güncel coğrafi bilgi çözümleriyle her ölçekteki işletmeyi desteklemek için çok yönlü araç setimizi sürekli olarak geliştiriyoruz." diye konuştu.

Popovskiy, startuplara yönelik sundukları desteklere de değinerek, "Geçtiğimiz yıl boyunca, startuplara Yandex Maps API, Yandex Cloud, Hava Durumu API ve Ads dahil olmak üzere bir dizi B2B hizmetimize ücretsiz erişim sağlayan özel bir girişim programı yürüttük. Tamamen ücretsiz bu programa şu ana kadar 150'den fazla Türk startupı katıldı. Bu girişim, yerel işletmeleri destekleme ve Türkiye'nin iş ortamında büyümeyi teşvik etme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

- "Navigasyon alanında yeni güncellemeler sunacağız"

Yandex Türkiye'nin gelecekteki planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Popovskiy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Navigasyon hizmetlerimizde gerçekleştirdiğimiz son güncellemelerle Yandex Türkiye, ülkenin dijital potansiyelini ileri teknolojiyle ortaya çıkarmaya yönelik taahhüdünü bir kez daha teyit ediyor. İnovasyona devam ederek, önümüzdeki aylarda navigasyon alanında ve ötesinde ek güncellemeler sunacağız."

Kaynak: AA