Yaralı kaya kartalı Selçuk Üniversitesinde tedavi ediliyor

Konya’nın Meram ilçesinde hareketsiz halde bulunan ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen kaya kartalı tedavi altına alındı. Klinik ve radyolojik muayene sonucu kafasında ateşli silah saçması, kemiğinde de kırık tespit edilen kartalın 10 gün içinde doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fahrettin Alkan, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ile yaban hayatına yönelik imzalanan protokol kapsamında gerek vatandaşlar gerekse ilgili kurumlar tarafından getirilen hayvanların tedavilerinin üstlenildiğini kaydetti.

2 Şubat'ta Meram ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve Hastaneye getirilen kaya kartalı için klinik ve radyolojik muayene yapıldı. Tetkikler sonucunda sağ kol kemiğinde geçmişten kalan kırık ve kafasında da saçma tanesi olduğu tespit edildi. Saçmanın yaşamı tehdit edecek bir bölgede olmadığını ve yaşamsal fonksiyonları etkilemediği için herhangi bir cerrahi müdahalenin uygun görülmediğini belirten Prof. Dr. Alkan, "Uçma deneylerini yaptıktan sonra, doğal hayatta kendi başına yaşayabilecek duruma gelince taburcu etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Kartal, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek ve doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaya kartalının daha çok Orta Asya'da Moğolistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde kurt avında kullanıldığını, ülkemizde de yaşam alanı bulduğunu aktaran Prof. Dr. Alkan, "Bu tür hayvanlarla karşılaşan vatandaşlarımız tedavi için Hastanemize başvurabilir. Bunun için herhangi bir ücret talep edilmiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi