Yusuf Tetik’ten Ramazan ve Bayrama özel tatlı kampanyası!

Yusuf Tetik, 1 kilogram baklava çeşitlerinden satın alan herkese yarım kilogram dondurma hediye ediyor. Bu özel kampanya, Ramazan ayı boyunca ve bayramda da geçerli olacak.
RAMAZAN'A ÖZEL YENİ TATLAR
Yusuf Tetik, Ramazan ayına özel olarak yeni baklava çeşitlerini de müşterilerinin beğenisine sunuyor. Usta ellerden çıkan bu özel lezzetler, Ramazan sofralarını tatlandıracağını belirten Yusuf Tetik,” 4 şubede hizmet veriyor, Konyalıları tatlıyla buluşturmak için çalışıyoruz. Kerkük Caddesi, Otogar, Şato Form, Bosna olmak üzere tüm şubelerimize bekleriz. Çalışma saatlerimiz Yusuf Tetik şubeleri, Ramazan ayı boyunca sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar açık olacak” dedi.
"RAMAZAN AYI BOYUNCA VE BAYRAMDA GEÇERLİ OLACAK”
Kampanya detaylarını ifade eden Tetik, "Kampanyamız, 1 kilogram baklava çeşitleri alımında geçerlidir. Hediye dondurma miktarı yarım kilogramdır. Kampanya, Ramazan ayı boyunca ve bayramda geçerli olacaktır'' ifadelerini kullandı.
BAYRAM ÖNCESİ TATLI SÜRPRİZİ!
Konya'nın sevilen tatlıcısı Yusuf Tetik, bayram öncesi tatlı severlere özel bir kampanya sunuyor. Yusuf Tetik, bayram sofralarını tatlandırmak isteyenler için birbirinden cazip indirimler ve özel fırsatlar hazırladı.
Kampanya Detaylarını belirten Tetik, "1 tepsi baklava alana, cevizli baklava yüzde 50 indirimli. 1 tepsi fıstıklı baklava alana 2 bin lira. Dökme baklava 2.5 kg 2 bin lira. Fıstıklı özel baklava 2 bin 500 lira. Cevizli baklavalarda yüzde 50 indirim: Cevizli baklava tepsi 700 lira (normalde 1400 lira). Cevizli özel baklava 850 lira (normalde 1700 lira) olarak vatandaşlarımızı kampanyalı lezzetlerle buluşmasını istiyoruz. Tüm tatlı severleri bekliyoruz” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi