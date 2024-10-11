Berrak Tüzünataç Kimdir? Kaç Yaşında? Evli Mi? Hangi Filmler ve Dizilerde Oynadı? İşte detaylar...

Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova'da ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk okulu ve orta okulu Özel Yalova Öncü Kolejinde okumuştur. 1995 yılında Koç Lisesi'ni kazanıp ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Babası Yalova'da müteahitlik yapan Sefa Tüzünataç'dır. Naz adında bir kız kardeşi var. Berrak Tüzünataç, küçüklüğünde; kışları Yalova'da, yazları Yalova sayfiyesinin en eski sitelerinden Tuncelp'de yaşadılar.

15 yaşına geldiğinde yani 1999 yılında,depreminin yaşandığı yıl, anne ve babası ayrılıyor. Yalova'da müteahhitlik yapan babasının yaptığı evlerden bazıları yıkılınca, baba 10 gün kadar hapis yatıyor. Berrak annesiyle birlikte İstanbul Caddebostan'a taşınıyor. Babası da İstanbul Etiler'de yaşamaya başlıyor.

2004 sonunda Yılmaz Erdoğan'ın da ders verdiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) atelyesine katıldı.

18 yaşındayken basında ilk olarak, futbolcu İlhan Mansız'ın sevgilisi olarak tanınan Berrak hemen ardından Bodrum'daki Fuga Otellerinin ortağı Volkan Büyükhanlı ile yaşadığı olaylı ilişkiyle adını duyurmuştur. Fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'ün bir fotoğraf çekimi sırasında, çekimi kenardan izleyen Berrak'ında resimlerini çekince şöhret basamaklarını tırmanmaya başlıyor. "Elele” dergisi dahil olmak üzere dörayrı dergide kapak olmuştur.

Ardından Number 1 TV'de haber sunarak ekranlarla tanıştı. Sinem Kobal'la "Yetenek Avcısı” isimli programı sundu. 2005 senesinde Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler” filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Ardından "Beyza'nın Kadınları”nda boy gösteriyor. 2005 yılında adı Okan Bayülgen'le anılıyor. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan "Ödünç Hayat " dizide rol aldı. "Elveda Rumeli” adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı. 2007 yılında oyuncu Nejat İşlerile birliktelik yaşadı. Show TV'de yayınlanan "Bu Kalp Seni Unutur Mu” adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2009 yılında Zeki Demirkubuz'un yönettiği Kıskanmak'ta başrol oynaması hayatının dönüm noktalarından biri olur. "Ezel” dizisine Bade karekterini canlandırdı.

"Son” dizisi ile iş hayatına devam etti. 2010 yılında "Bir Avuç Deniz” sinema filminde (Deniz Demirci) karakterini canlandırırken Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Can Gürzap, Ayda Aksel, Zeynep Özder, Tuğrul Tülek, Ahu Yağtu ile birlikte oynadı.

Ayrıca Serdar Ortaç'ın 2004 yapımı "Canıma Minnet” adlı klibinde oynadı.

2017 yılında yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yazar Azra Kohen'in "Fi Çi Pi" adlı kitap dizisinden Tv.dizisine uyarlanarak çevrimiçi dizi platformu olan Puhu TV üzerinden yayınlanan "Fİ" dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, ve Büşra Develi rol aldı. Diğer rollerde ise Ayşenur Çetin, Tülay Günal, Osman Sonant, Özge Özpirinçci, Saadet Aksoy, Emir Benderlioğlu, Defne Kayalar oynamıştır.

Filmleri :

2017 - Fi Çi Pi (Özge Egeli) (TV Dizisi)

2016 - Nick Off Duty (Reyhan) Sinema Filmi

2015 - Filinta "Bin Yılın Şafağında" (Farah) TV Dizisi

2015 - Black Horse Memories Sinema Filmi

2013 - Çanakkale Yolun Sonu (Behice ) (Sinema filmi)

2013 - 2014 - Muhteşem Yüzyıl (Mihrünnisa Sultan) (TV Dizisi)

2012 - Son (TV Dizisi)

2011 - Bir Avuç Deniz (Sinema filmi)

2010 - Ezel (TV Dizisi) 2010 - Ejder Kapanı (TV Dizisi)

2009 - Kıskanmak (Sinema filmi)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (TV Dizisi)

2007 - Elveda Rumeli (TV Dizisi)

2007 - Affedilmeyen (TV Dizisi) 2005 - Ödünç Hayat (Sinema filmi)

2005 - Organize İşler (Sinema filmi)

2005 - Beyza'nın Kadınları