Bir Zamanlar İstanbul oyuncuları, ve dönemi | Bir Zamanlar İstanbul dizisi konusu nedir, ne anlatıyor, oyuncuları kimler?

TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, güçlü hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İlk bölümden itibaren büyük bir merakla takip edilen yapım, dönem atmosferi ve etkileyici anlatımıyla dikkat çekiyor. Peki Yeni dizi Bir Zamanlar İstanbul hikayesi nedir, ne anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Zamanlar İstanbul hangi dönemde geçiyor? İşte TRT 1 yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul konusu, oyuncuları ve karakterleri...

TRT 1 yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, 7 Şubat 2025 Cuma akşamı 1. bölümü ile izleyici karşısında. 1990'lı yılların İstanbul'unda geçen ve modern bir Köroğlu hikayesi sunan yapımın başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz yer alıyor.

Dizi, Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ali'nin öğretmen olma hayali kurarken ailesinin uğradığı saldırıyla değişen hayatını konu alıyor. İşte Bir Zamanlar İstanbul konusu oyuncuları...

Bir Zamanlar İstanbul konusu ve hikayesi nedir?

Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, işini sağlama almak amacıyla Emniyet Müdürü Çetin'le iş birliği yaparken, Kenan'ın adamı Celal bu işte depo olarak kullanılmak üzere İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir.

Bu saldırıdan hayatı etkilenen Ali işin peşine düşer ve bir tanığa ulaşır ancak onunla konuşamadan tanık Celal'in adamları tarafından öldürülür. Bu olayı gören Ali katillerden birini tam konuşturacakken Celal'in diğer adamları tarafından öldüresiye dövülür ve sokak ortasında bırakılır. Artık bir Köroğlu doğacaktır.

Bir Zamanlar İstanbul ne anlatıyor?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali'nin (Cihangir Ceyhan) hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali'nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali'nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti...

Seher (Alina Boz), kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor.

Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher'i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali'nin en büyük destekçisi olacak.

Bir Zamanlar İstanbul oyuncuları ve karakterleri kimler?

Cihangir Ceyhan-Ali

Alina Boz-Seher

Hüseyin Avni Danyal-Çetin

Murat Daltaban-Kenan

Deniz Celiloğlu-Emin

Kaan Taşaner-Gökhan

Şebnem Dönmez-Nermin

Didem Balçın-Fidan

Özge Özder-Jale

İpek Karapınar-Özlem

Mirza Bahattin Doğan-Külhan

Ümit Kantarcılar-Ogün

Serdar Özel-Celal

Kaynak: Haber Merkezi