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Dilan Telkök kimdir, kaç yaşında? Berkay Hardal ve Dilan Telkök evli mi?

Dilan Telkök kimdir, kaç yaşında? Berkay Hardal ve Dilan Telkök evli mi?
Genç yaşta oyunculuk dünyasına adım atan Dilan Telkök, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

 

16 Eylül 1995 tarihinde Sakarya'da doğan Dilan Telkök, 2001 yılında ailesiyle birlikte Hollanda'ya taşındı. Eğitimine Belçika'da devam eden Telkök, Belçika vatandaşı oldu.

Türkiye'ye döndükten sonra Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.  

Oyunculuk kariyeri

Dilan Telkök, oyunculuk kariyerine "Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinde Elif karakteriyle başladı. Daha sonra "Evlat Kokusu”, "Meryem”, "Halka” ve "Güvercin” gibi dizilerde rol aldı.  

Özel hayatı

2019 yılında oyuncu Berkay Hardal ile evlenen Dilan Telkök, mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Çift, sosyal medyada paylaştıkları içeriklerle de takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.  

Dilan Telkök, oyunculuk kariyerine devam etmekte ve sosyal medya platformlarında aktif olarak içerik üretmektedir.

Ayrıca, eşi Berkay Hardal ile birlikte sosyal medyada paylaştıkları videolarla geniş bir takipçi kitlesine hitap etmektedirler.  

Dilan Telkök, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya etkinlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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