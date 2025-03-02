Ergün Güler kimdir, nereli? Vestel CEO’su Ergün Güler kaç yaşında? İşte Ergün Güler’in biyografisi

2012 yılında Zorlu Holding bünyesinde Kurumsal Risk ve Hazine Koordinatörü olarak atanmış ve ardından Vestel Ticaret AŞ’de Genel Müdürlük görevini üstlenen Ergün Güler, 1 Eylül 2023 itibarıyla Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Peki, Ergün Güler kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, kariyeri ve başarılarıyla öne çıkan Ergün Güler’in detaylı biyografisi...

Ergün Güler, iş dünyasında finans, hazine yönetimi ve satış-pazarlama alanlarında edindiği tecrübelerle tanınmaktadır. 1999 yılında başladığı Vestel kariyerinde farklı kademelerde görev alarak yükselmiş ve 2023 itibarıyla Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olmuştur. Peki, Ergün Güler kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri... ERGÜN GÜLER KİMDİR? Ergün Güler, 1974 yılında Berlin'de dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Güler, ardından Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak MBA derecesi almıştır. Kariyerine finans sektöründe adım atan Güler, 1999 yılında Vestel'de çalışmaya başlamış ve burada farklı görevlerde bulunarak şirketin yönetim kademelerinde önemli roller üstlenmiştir. ERGÜN GÜLER'İN KARİYERİ Ergün Güler, 1999 yılında Vestel'de Finans Uzmanı olarak kariyerine adım atmıştır. 2006-2012 yılları arasında ise Vestel Şirketler Grubu'nda Mali İşler ve Hazine departmanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Mayıs 2012'de Zorlu Holding Kurumsal Risk ve Hazine Koordinatörü olarak atanmış, Ekim 2012'den itibaren Vestel Ticaret AŞ'de Yurt içi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür olarak çalışmıştır. 1 Eylül 2023 itibarıyla Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak atanmış ve bu görevi sürdürmektedir. Kaynak: Haber Merkezi

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