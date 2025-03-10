Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında? Halit Ergenç nereli, kiminle evli?

30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Halit Ergenç, sanatla iç içe bir ortamda büyüdü. Müzisyen ve oyuncu olan babası Mehmet Sait Ergenç, annesi ise Arnavut kökenli İnci Aliye Yüceişık'tı.

Genç yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan Halit Ergenç, Beşiktaş Atatürk Lisesi'ni tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam etti.

Halit Ergenç'in Erken Yaşamı ve Eğitim Süreci

30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Halit Ergenç, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Babası Mehmet Sait Ergenç, müzisyen ve oyuncu olarak tanınan bir isimken, annesi Arnavut kökenli İnci Aliye Yüceişık'tı.

Lise yıllarında müziğe olan ilgisi artan Ergenç, Beşiktaş Atatürk Lisesi'ni tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ne kayıt oldu. Ancak sanata duyduğu ilgiyi baskılayamayarak bu bölümü terk etti ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'ne geçiş yaptı.

Bu dönemde sahneye çıkmaya başlayan Ergenç, üç yıl boyunca Ajda Pekkan ve Leman Sam gibi ünlü isimlere vokalistlik yaptı. Ancak oyunculuğa olan ilgisi onu tiyatroya ve sonrasında televizyon dünyasına taşıyacaktı.

Tiyatrodan Televizyona Yükselen Kariyer

Halit Ergenç, profesyonel oyunculuk kariyerine Dormen Tiyatrosu'nda sahnelenen Kral ve Ben müzikali ile başladı. Ardından Sevgilime Göz Kulak Ol, Arapsaçı, Popcorn ve Bugün Git Yarin Gel gibi oyunlarla tiyatro sahnesindeki başarısını sürdürdü.

Televizyondaki ilk önemli deneyimlerinden biri Kara Melek dizisinde canlandırdığı "Kürşat" karakteriydi. Ancak asıl tanınmasını sağlayan yapımlar Zerda dizisindeki "Devran" ve Aliye dizisindeki "Sinan Karahan" rolleri oldu. 2006 yılında Binbir Gece dizisinde Bergüzar Korel ile birlikte başrolü üstlendi ve burada sergilediği performansla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bu başarısı ona 34. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

Oyunculuk kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri, Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Kanuni Sultan Süleyman" karakterine hayat vermesiydi. Bu dizideki performansı, ona ikinci kez "En İyi Erkek Oyuncu" Altın Kelebek Ödülünü getirdi. Daha sonra Vatanım Sensin dizisinde "Miralay Cevdet" ve Babil dizisinde "İrfan" karakterlerini canlandırdı.

Halit Ergenç'in oyunculuk kariyeri boyunca sergilediği performanslar, onu sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da tanınan bir sanatçı haline getirdi.

Halit Ergenç'in Özel Yaşamı ve Ailesi

Halit Ergenç, özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiştir. 2007 yılında oyuncu Gizem Soysaldı ile evlendi ancak bu evlilik yalnızca bir buçuk yıl sürdü. 2009 yılında ise, "Binbir Gece" dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile hayatını birleştirerek ikinci evliliğini yaptı.

Bu evliliklerinden Ali (2010 doğumlu), Han (2020 doğumlu) ve Leyla (2021 doğumlu) isimlerinde üç çocuk sahibi oldu. Ailesiyle birlikte sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Ergenç, son yıllarda ailesiyle birlikte Londra'da yaşamaktadır.

Sanat kariyerinde birçok ödül kazanan Halit Ergenç, tiyatrodan televizyona uzanan başarılarıyla Türk televizyonunun önemli isimlerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi