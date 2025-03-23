Şişli Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen kimdir? Cevdet Ertürkmen kaç yaşında, nereli?

Kahramanmaraş doğumlu olan Cevdet Ertürkmen, ilk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir'de tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Ertürkmen, ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Afet Yönetimi” konulu tez çalışmasıyla Yüksek Lisansını tamamladı.
1999 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başlayan Ertürkmen, sırasıyla Burdur'un Ağlasun ilçesi, Van'ın Saray ilçesi, Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar Kaymakamlığı, Aydın Sultanhisar Kaymakamlığı, Trabzon Beşikdüzü Kaymakamlığı ve Samsun Bafra Kaymakamlığı gibi önemli görevlerde bulundu.
CEVDET ERTÜRKMEN'ÜN ÖZEL HAYATI
Cevdet Ertürkmen, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
ŞİŞLİ'YE KAYYUM OLARAK ATANDI
3. İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN,
Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.
Kaynak: Haber Merkezi