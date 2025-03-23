GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Şişli Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen kimdir? Cevdet Ertürkmen kaç yaşında, nereli?

Şişli Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen kimdir? Cevdet Ertürkmen kaç yaşında, nereli?
Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılması sonrası İstanbul Valiliği tarafından Şişli Belediyesi’ne, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştır. Peki Cevdet Ertürkmen kimdir? Cevdet Ertürkmen nerelidir? İşte detaylar...

 

Kahramanmaraş doğumlu olan Cevdet Ertürkmen, ilk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş ve Eskişehir'de tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Ertürkmen, ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Afet Yönetimi” konulu tez çalışmasıyla Yüksek Lisansını tamamladı.

1999 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başlayan Ertürkmen, sırasıyla Burdur'un Ağlasun ilçesi, Van'ın Saray ilçesi, Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar Kaymakamlığı, Aydın Sultanhisar Kaymakamlığı, Trabzon Beşikdüzü Kaymakamlığı ve Samsun Bafra Kaymakamlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

CEVDET ERTÜRKMEN'ÜN ÖZEL HAYATI

Cevdet Ertürkmen, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

ŞİŞLİ'YE KAYYUM OLARAK ATANDI

3. İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN,

Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER