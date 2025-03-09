Survivor Pınar Saka kimdir, nereli ? Pınar Saka kaç yaşında?

Pınar Saka, 5 Kasım 1985 doğumlu Türk kısa mesafe koşucusudur. 2012 Londra Olimpiyatları-A barajını geçerek olimpiyatlarda 400 metre branşında yarışan ilk ve tek Türk kadın atlet olmuştur.
Pınar Saka, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren atletizmle ilgilenmeye başlayan Saka, 2003 yılında Türkiye U20 şampiyonasında 400 metrede birincilik elde etti. 2005 yılında ise Akdeniz Oyunları'nda 400 metre ve 4x400 metre bayrak yarışlarında Türkiye'yi temsil ederek bronz madalya kazandı.
Yılın atleti seçildi
2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek University of Nebraska Omaha'da eğitim almaya başladı. Üniversite yıllarında birçok uluslararası yarışmada ülkemizi temsil etti ve önemli başarılar elde etti. 2009 yılında NCAA tarafından yılın atleti seçildi.
Pınar Saka, 2012 Londra Olimpiyatları'na katılmak için A barajını geçmeyi başararak, olimpiyatlarda 400 metre branşında yarışan ilk ve tek Türk kadın atlet olma başarısını gösterdi. Londra Olimpiyatları'nda 400 metre yarışında 53.77'lik derecesiyle finalde yer aldı.
Kariyeri boyunca birçok uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Saka, önemli başarılar elde etti ve 400 metre dalında 52.44 ile Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor. Ayrıca, Saka evli ve bir çocuk annesidir.
Kaynak: Haber Merkezi