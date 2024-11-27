Tarihte Bugün ne oldu? İşte 27 Kasım Türkiye’de ve dünyada yaşananlar

Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 27 Kasım tarihinde dünyada ve Türkiye’de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

27 Kasım, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde birçok tarihi olaya sahne olmuş bir gün olmuştur. İşte 27 Kasım'da yaşanan başlıca gelişmeler: TARİHTE BUGÜN NE OLDU? 1845 - Eter'in Tıbbi Kullanımı Başladı ABD'nin Georgia eyaletindeki Jefferson şehrinde, doğum hekimliğinde anestetik olarak ilk kez eter kullanıldı. Bu önemli buluş, tıbbî alanda devrim niteliği taşıyan bir adım oldu. 1901 - Adrenalin Hormonunun Keşfi Japon kimyager Takamike ve Amerikalı fizikçi Abel, adrenalin hormonunu keşfetti. Bu buluş, endokrin sistem ve ilaç tedavisi konusunda yeni bir dönemin kapılarını araladı. 1919 - Mustafa Kemal Paşa Sivas'tan Ankara'ya Gitti Kurtuluş mücadelesinin önemli figürlerinden Mustafa Kemal Paşa, Erzurum ve Sivas Kongrelerini topladıktan sonra Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Sivas'tan Ankara'ya hareket etti. 1921 - Tarsus Fransız İşgalinden Kurtuldu Mersin'in Tarsus ilçesi, Fransız işgalinden kurtularak özgürlüğüne kavuştu. 1928 - İstanbul'da Eski Harfli Tabelalar Değiştirildi İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelaların değiştirilmesi için dükkân sahiplerini cezalandırmaya başladı. 1936 - Nâzım Hikmet Gözaltına Alındı Ünlü şair Nâzım Hikmet, gözaltına alındı. Aynı yıl şair Mehmet Âkif Ersoy ise hayatını kaybetti. 1939 - Erzincan Depremi Türkiye'nin Erzincan ilinde Richter ölçeğine göre 8 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. Depremde 32.962 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi yaralandı. 1944 - Çapakçur Adı Bingöl Olarak Değiştirildi Çapakçur bölgesinin adı, 1944 yılında Bingöl olarak değiştirildi. 1945 - Dünya Bankası Kuruldu 28 ülkenin anlaştığı ilkeler doğrultusunda Dünya Bankası kuruldu. 1949 - Türkiye ile ABD Arasında Kültür Antlaşması İmzalandı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kültürel işbirliği sağlayan bir antlaşma imzalandı. 1953 - Şükrü Saracoğlu Hayatını Kaybetti Eski başbakan ve siyasetçi Şükrü Saracoğlu, 1953 yılında hayatını kaybetti. 1967 - Kıbrıs Türk Yönetimi Kuruldu Kıbrıs Türk toplumu, Ada'da "Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi"ni kurdu. Başkanlığa Fazıl Küçük getirildi. 1968 - Apollo 8 Dünya'ya Döndü Aya ilk insanlı uçuşu gerçekleştiren Apollo 8, başarılı bir şekilde dünyaya döndü. 1975 - Hindistan'da Maden Ocağında Patlama Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. 372 kişi hayatını kaybetti. 1978 - İspanya Demokrasiye Geçti İspanya, 40 yıl süren diktatörlük rejiminin ardından demokrasiye geçiş yaptı. 1979 - Afganistan'da Sovyet Müdahalesi Sovyet birliği tarafından özel eğitimli bir birliğin Kabil Havaalanı'nı ele geçirmesinin ardından, Afganistan Devlet Başkanı Hafızullah Amin görevden alındı ve öldürüldü. Afganistan'da 10 yıl sürecek iç savaş başladı. 1985 - İsrail Hava Yolları'na Saldırı Ebu Nidal örgütü tarafından düzenlenen saldırılarda, İsrail Hava Yolları'nın Roma Fiumicino ve Viyana Havaalanı bürolarına yönelik bombalı saldırılarda 19 kişi öldü, 138 kişi yaralandı. 1987 - Ankara Kültür Merkezi Açıldı Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 68. yıldönümünde Ankara Kültür Merkezi'ni açtı. 1999 - Yargıtay'dan Başörtüsü Kararı Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, başörtüsünün yükseköğretim kurumlarında serbest sayılan kıyafet kapsamında kabul edilemeyeceğine karar verdi. 2002 - Çeçenistan'da Bombalı Saldırı Çeçenistan'da Moskova yanlısı hükümet karargahına bombalı kamyonla yapılan intihar saldırısında 72 kişi hayatını kaybetti. 2008 - İsrail Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 230 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı. 27 Kasım tarihe yön veren olaylarla dolu bir gün! Bu önemli günde yaşanan olaylar, hem Türkiye'de hem de dünyada önemli değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığını gözler önüne seriyor. Hem savaşlar, hem büyük felaketler, hem de bilimsel buluşlarla tarihe damgasını vuran bu gün, geçmişin izlerini taşıyan bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

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